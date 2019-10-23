Второй мяч форварда стал для него 15-м в турнире. Француз стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, покорившим отметку в 15 голов в Лиге чемпионов. Ранее это достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который забил свой 15-й мяч в ЛЧ в возрасте 21 года и 288 дней.

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