Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМбаппе превзошел рекорд Месси в Лиге чемпионов

Второй мяч форварда стал для него 15-м в турнире. Француз стал самым молодым (20 лет, 306 дней) футболистом, покорившим отметку в 15 голов в Лиге чемпионов. Ранее это достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который забил свой 15-й мяч в ЛЧ в возрасте 21 года и 288 дней.
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