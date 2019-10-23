Лига чемпионов
Sport24.ruМбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом за всю историю Лиги чемпионов, забившим в турнире 15 голов. Он достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 302 дней.
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Мбаппе о хет-трике «Брюгге»: «Хотел показать, что „ПСЖ“ без меня трудно обойтись»
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