Kylian Mbappe is the youngest ever player to score 15 Champions League goals pic.twitter.com/QZrXFDIsnb — Goal (@goal) October 22, 2019 Свой 15 гол в Лиге чемпионов Мбаппе забил в возрасте 20 лет и 306 дней. Лионель Месси забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.

Армия и оружие Эрдоган объяснил Путину цели операции Турции в Сирии Президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он разъяснил цели и задачи военной операции Анкары в Сирии.

Авто Hummer возродят в виде электромобиля Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.

Хоккей «Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.

Политика Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.