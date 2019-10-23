Лига чемпионов

LiveResult.RuLiveResult.RuМбаппе превзошёл рекорд Месси в Лиге чемпионов

Kylian Mbappe is the youngest ever player to score 15 Champions League goals pic.twitter.com/QZrXFDIsnb — Goal (@goal) October 22, 2019 Свой 15 гол в Лиге чемпионов Мбаппе забил в возрасте 20 лет и 306 дней. Лионель Месси забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов в возрасте 21 года и 288 дней.
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