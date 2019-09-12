Лига чемпионов
LiveSport.ruМбаппе пропустит матч с «Реалом»
Издание Le Parisien сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и не сможет помочь своей команде в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Парижанам» предстоит встретиться с «Реалом».
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Происшествия
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.
RT на русском вчера в 23:25
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Недвижимость
Цены на жилье в новостройках вырастут в Санкт-Петербурге
Причина - изменение себестоимости строительства домов В течение двух-трех лет в Санкт-Петербурге поднимутся цены на жилье в новостройках, уверены эксперты.
АиФ Санкт-Петербург 01:40
Технологии
Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных
В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 10 сентября в 07:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие
В Великобритании назвали самое опасное оружие России
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.
Известия 02:37
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Религия
«Солнце земли русской»: Псков отметит день памяти Александра Невского
REGNUM вчера в 17:27
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости вчера в 14:36
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Порошенко отреагировал на роспуск ЦИК Украины
Бывший украинский президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины.
Газета.Ru 02:15
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Кино
Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.
Piter.tv 01:19
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00