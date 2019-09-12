Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruМбаппе пропустит матч с «Реалом»

Издание Le Parisien сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и не сможет помочь своей команде в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Парижанам» предстоит встретиться с «Реалом».
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Мбаппе пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:38

Мбаппе не поможет «ПСЖ» в матче с «Реалом»

Евро-футбол.ру01:21

Мбаппе пропустит ближайший матч «ПСЖ» и «Реала» в Лиге чемпионов из-за травмы

Чемпионатвчера в 22:18

Мбаппе начал тренировки, но не сыграет с «Реалом»

Спорт-Экспрессвчера в 17:43

Кавани приступил к тренировкам в общей группе

Soccer.ruвчера в 09:24

СМИ: Мбаппе пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Sportbox.RUвчера в 18:46

Мбаппе из-за травмы не сыграет в ближайших матчах «ПСЖ»

Все про Спорт ру01:11
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