Издание Le Parisien сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и не сможет помочь своей команде в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Парижанам» предстоит встретиться с «Реалом».

Все про Спорт ру

Происшествия В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Религия Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Армия и оружие В МИД России предупредили о риске ядерной войны По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.

Общество Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.

Интернет Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.

Происшествия Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.

Футбол Каррера развеял слухи по поводу предложений от клубов РПЛ Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не получал никаких предложений возглавить российский клуб.

Космос Крымский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Экономика Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Общество В России начали продавать места в очереди за новым iPhone Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева рассказала о своей системе питания Модель Виктория Лопырева в Instagram рассказала о своей системе питания, которая позволяет ей находиться уже много лет в прекрасной физической форме.

Экономика АСВ намерено использовать в своей работе биометрию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.