Лига чемпионов
LiveSport.ruМбаппе пропустит матч с «Реалом»
Издание Le Parisien сообщает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму и не сможет помочь своей команде в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Парижанам» предстоит встретиться с «Реалом».
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Общество
Каждый десятый россиянин врет, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый трудоустроенный житель России придумывает повод, чтобы отправиться с работы, а не называет реальную причину.
Газета.Ru 05:39
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Интернет
Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam
Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.
REGNUM 05:08
Космос
Робот Фёдор пройдёт дальнейшие испытания на Земле
3DNews вчера в 03:34
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Футбол
Каррера развеял слухи по поводу предложений от клубов РПЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не получал никаких предложений возглавить российский клуб.
Матч ТВ 05:42
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Общество
В России начали продавать места в очереди за новым iPhone
Пользователи российских онлайн-сервисов объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, которые представила 10 сентября американская компания Apple.
REGNUM вчера в 13:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Происшествия
В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах
Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.
CPV.ru 05:15
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о своей системе питания
Модель Виктория Лопырева в Instagram рассказала о своей системе питания, которая позволяет ей находиться уже много лет в прекрасной физической форме.
Телепрограмма вчера в 23:29
Экономика
АСВ намерено использовать в своей работе биометрию
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.
Вести.Финанс 05:01
Культура
Мамонов готовится к сложной операции на сердце
Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование.
Национальная служба новостей 04:44
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34