Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»

Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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