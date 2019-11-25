Футбол
Soccer.ruМбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании в ЕАО священника за растление детей
В Еврейской автономной области задержан настоятель храма по подозрению в растлении малолетних.
Футбол
Миодраг Божович — о дисквалификации Гончаренко: «Посмотрите, что творит Тедеско, он должен был получить больше всех»
Посмотрите, что творит Тедеско на скамейке, он должен был получить больше всех из тренеров в России.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Политика
США и Болгария договорились об укреплении стратегического партнерства
США и Болгария договорились о мерах по укреплению стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении американского президента Дональда Трампа и болгарского премьер-министра Бойко Борисова.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Культура
Ольгу Бузову обвиняют в краже статуэтки на премии «Нового радио»
Экономика
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Спорт
CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновника развала «Уральских пельменей»
Оставшиеся в шоу участники доверились Орлову и, по мнению экс-руководителя команды, совершили большую ошибку, поскольку тот является «клопом», присосавшимся к коллективу и выкачивающим из него деньги.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Технологии
Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G
Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Политика
Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
Наука
Газета оказалась хорошей подложкой для выращивания нанотрубок
Ученые под руководством Эндрю Баррона (Andrew Barron) из Университета Райса показали, что синтез однослойных нанотрубок можно сделать более экономичным и экологичным, используя в качестве подложки газетную бумагу.
Политика
МИД КНР считает США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге
Китайский МИД заявил, что Соединенные Штаты Америки являются "закулисными спонсорами" протестов, которые проходят в Гонконге.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Общество
Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты
Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Авто
Lada Vesta с вариатором поступила в продажу
«АвтоВАЗ» начал продажи LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. Цены стартуют от 736 900 рублей за Vesta в кузове седан и 773 900 рублей за версию SW.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Происшествия
Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР
Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.