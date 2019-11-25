Футбол
Soccer.ruМбаппе заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч»
Месси и Мбаппе включены в список футболистов, претендующих на награду. Капитан «Барселоны» считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч». Его главные конкуренты – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Происшествия
Пенсионерка из Кемерова решила продать героин своего мёртвого сына
Согласно информации ЛУ МВД, пожилая кемеровчанка, проживающая в частном секторе за вокзалом, обнаружила у себя дома банку с героином, которую оставил после себя её погибший наркозависимый сын.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Экономика
Прокуратура заставила застройщика в Якутии утеплить дом
В Якутии после вмешательства прокуратуры застройщик провел работы по утеплению, капитальному ремонту наружных стеновых конструкций и межэтажного перекрытия.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Политика
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Общество
Новолуние 26 ноября: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 26 ноября 2019 года произойдет с 29 на 30 лунный день, когда ночное светило будет находиться в знаке Стрелец.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Общество
Tesla собрала 200 тысяч предзаказов на пикап Cybertruck
Ранее, 23 ноября, Маск запустил в «Твиттере» своеобразный «счетчик» предзаказов на Cybertruck, сообщив сперва, что компания собрала 146 тысяч заявок на новинку, а вечером 24 числа – что их уже 187 000.
Экономика
Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету
Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Примечательно, что Панарин повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре.