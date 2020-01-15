Акция должна была состоятся 31 января в ресторане на Пушкинской площади. Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей. Ресторан быстрого питания на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года.

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Энергетика Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.

Политика Путин назвал полезной работу правительства Медведева Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, сумело сделать немало полезного.

Политика Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

Политика Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Здоровье Онлайн-карта распространения коронавируса появилась в Сети Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющимися данными о распространении коронавируса.

Спорт Минспорт РФ 31 января рассмотрит вопрос лишения ВФЛА госаккредитации Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также сложения полномочий всех членов президиума организации.

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