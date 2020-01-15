Общество
Москва 24McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Акция должна была состоятся 31 января в ресторане на Пушкинской площади. Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей. Ресторан быстрого питания на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года.
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Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
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Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
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Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок
На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
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Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
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В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины
В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
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Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
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Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
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Российский лидер призвал также тиражировать положительные управленческие решения и проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.
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Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Общество
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В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
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Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Армия и оружие
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами
ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.
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Барселона — Леганес 5:0
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В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.