Общество

Москва 24Москва 24McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Акция должна была состоятся 31 января в ресторане на Пушкинской площади. Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей. Ресторан быстрого питания на Пушкинской был открыт 31 января 1990 года.
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