Общество
РБКMcDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция сети ресторанов McDonald’s, предусматривавшая продажу бигмака и других блюд по цене 1990 года, отменяется, заявил РБК представитель сети быстрого питания. Как пояснили в компании, это связано с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Москве.
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Политика
Трамп намерен наложить вето на возможное решение Конгресса по Ирану
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует наложить вето на возможное решение Конгресса по ограничению военных действий с Ираном.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Футбол
«Ньюкасл» взял Роуза в аренду у «Тоттенхэма»
«Ньюкасл» взял в аренду 29-летнего защитника «Тоттенхэма» Дэнни Роуза, сообщает официальный сайт «сорок».
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Армия и оружие
Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда (Die Welt)
«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», — говорится в исследовании.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Политика
Эрдоган выдвинул США условие по поставке истребителей F-35
Политика
МИД России ответил Зеленскому на слова о Второй мировой
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР за развязывание Второй мировой войны переходит всякие границы, такие оценки преступны.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Энергетика
Минэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году
Статистическое подразделение Минэнерго США считает, что цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году (цена по курсу 2019 года).
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Наука
Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора
Искусственный интеллект определил наиболее оригинального композитора в мировом искусстве.
Происшествия
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Общество
Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем новым коронавирусом в столице.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин заявил о необходимости увеличения численности населения в России
Президент России Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Армия и оружие
Израильский «Iron Fist» научили бороться с подкалиберными снарядами
Как сообщает спецпроект «Российской газеты» «Русское оружие», Израиль провел тесты обновленного комплекса активной защиты «Iron Fist».
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Армия и оружие
Подлодки США с новыми ядерными боеголовками уже патрулируют океаны
Wikipedia ВМС США начали размещать на подлодках с баллистическими ракетами Trident новый тип ядерных боезарядов.