Общество

РБКРБКMcDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция сети ресторанов McDonald’s, предусматривавшая продажу бигмака и других блюд по цене 1990 года, отменяется, заявил РБК представитель сети быстрого питания. Как пояснили в компании, это связано с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Москве.
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