Новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видео-конференц-связи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым одобрил идею присвоения лейтенанту Балдану Цыдыпову звания Героя России за спасение 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.
"К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне (10,6% от располагаемых доходов населения), при этом банки сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала (730 млрд рублей)", - отмечает регулятор.
Оценка Кабальеро предполагает, что с точки зрения технического прогресса эти четыре цивилизации на самом деле могут быть больше похожи на человеческое сообщество, и существует математическая вероятность, что ни одна из этих цивилизаций не способна к межзвездным путешествиям, которые потребуются для вторжения.