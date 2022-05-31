Будьте в Плюсе

McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов в России

Бывшая компания McDonald's направила заявки в Роспатент для регистрации новых брендов, сообщило агентство Москва
 со ссылкой на документы.
РИА Новости
Как ранее сообщало агентство «Москва», McDonald's уже подал заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».
Агентство Москва
Новые товарные знаки будут относиться к международной классификации товаров и услуг, что даст возможность производить еду, в частности сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки.
РИА Новости
В пресс-службе McDonald's сообщили агентству «Москва», что будут выбирать новое название из пяти вариантов.
Агентство Москва

Подробнее о событии

McDonald’s подал заявки на регистрацию трех новых брендов в России
Газета.Ru02:15
McDonald’s подала заявку на регистрацию еще трех новых брендов
Известия04:52
McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов в России
РИА Новости04:23
McDonald’s подал заявки на регистрацию брендов «Точно он», «Это он» и «Компас»
Lenta.ru04:18
Новый владелец McDonald`s в России подал заявки на регистрацию трех новых брендов
Коммерсантъ06:23
McDonald’s подал заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов «Это он», «Точно он» и «Компас»
Агентство Москва00:00
McDonald’s подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия
Новости Новомосковска28 мая в 10:00

Интересное

Замглавы ВГА Херсона Стремоусов заявил о подготовке регионом вхождения в состав России

Херсонская область вскоре может стать полноценным субъектом России, рассказал заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Газета.Ru07:25

Путин поддержал присвоение звания Героя России лейтенанту, спасшему сослуживцев на Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видео-конференц-связи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым одобрил идею присвоения лейтенанту Балдану Цыдыпову звания Героя России за спасение 150 сослуживцев во время спецоперации на Украине.
RT на русском08:51

Суд на Украине приговорил двух пленных российских военных к 11,5 годам лишения свободы

В ходе судебных заседаний обвиняемые признали свою вину. В результате суд приговорил россиян к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Lenta.ru04:54

Долговая нагрузка россиян в I квартале выросла до исторического максимума в 10,6%

"К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне (10,6% от располагаемых доходов населения), при этом банки сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала (730 млрд рублей)", - отмечает регулятор.
ТАСС08:07

Немецкий генерал-лейтенант Катер заявил о взятии Донбасса Россией в ближайшие дни

Россия возьмет под контроль Донбасс в течение ближайших дней или недель, следующей целью российских войск станет установление безопасного сухопутного коридора из материковой России в Крым.
Lenta.ru08:03

Минобороны России: на «Азовстали» найден фургон с телами, под которым были четыре мины

Российские военные обнаружили в подвалах «Азовстали» фургон с телами украинских боевиков, под которым были четыре мины.
RT на русском04:28

Верховная рада проголосовала за увольнение Денисовой с поста омбудсмена

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с поста уполномоченного по правам человека.
RT на русском08:21

Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Согласно постановлению пленума Верховного суда России, состояние самообороны наступает даже в случае, если преступники вломились в дом, но не избивают жильцов и не угрожают насилием.
RT на русском06:01

В нашей галактике существует четыре вредоносных внеземных цивилизации, считает астроном

Оценка Кабальеро предполагает, что с точки зрения технического прогресса эти четыре цивилизации на самом деле могут быть больше похожи на человеческое сообщество, и существует математическая вероятность, что ни одна из этих цивилизаций не способна к межзвездным путешествиям, которые потребуются для вторжения.
Naked Science02:48

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату земель на западе Украины

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - констатировал Патрушев.
РИА Новости07:33