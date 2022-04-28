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McDonald’s потерял 28% прибыли после закрытия ресторанов в России и на Украине

Прибыль американской сети фастфуда McDonald’s по итогам первого квартала 2022 года упала на 28% по сравнению с началом прошлого года.
Фонтанка.Ру
Также McDonald’s списала запасы продуктов на $100 млн, поставлявшихся для ресторанов в России и на Украине, которые скорее всего испортятся.
Коммерсантъ
По сравнению с тем же периодом 2022 года прибыль компании упала на 28% — с $1,54 млрд ($2,05 на акцию) до $1,1 млрд ($1,48 на акцию).
Секрет фирмы
Компания уточнила, что уже потратила $27 млн на оплату аренды помещений, выплату заработной платы сотрудникам временно закрытых точек, а также на выплаты поставщикам.
Коммерсантъ

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