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McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

McDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщается в релизе компании.
РИА Новости
ООО «ГиД» Александра Говора управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске, писало «РИА Новости».
Forbes
В соответствии с подписанным соглашением, Александр Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщили
 в компании.
Новый проспект
Первый ресторан McDonald's в России открылся в Москве на Пушкинской площади в 1990 году.
Интерфакс

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