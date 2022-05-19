РИА НовостиMcDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру ГоворуMcDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщается в релизе компании.РИА НовостиООО «ГиД» Александра Говора управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске, писало «РИА Новости».ForbesВ соответствии с подписанным соглашением, Александр Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщили в компании.Новый проспектПервый ресторан McDonald's в России открылся в Москве на Пушкинской площади в 1990 году.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruРБКДума ТВРЕН ТВDaily MoscowТелеканал 360°Караван ЯрмаркаКП - БеларусьREGNUMАфиша DailyPro Город ЯрославльРБКБелПрессаЭкономика сегодняКурьер. Среда. БердскНациональная служба новостейКарелинформSfera.fmРосбалтГол.руDeita.ruАбзацКомсомольская правдаMagadanMedia.ruФАННовости ЮгрыВашГород.руЯмал-МедиаПодробнее о событииЗаведения американской сети выкупил российский франчайзиКоммерсантъвчера в 10:32Новая жизнь McDonald’s в России под руководством нефтяникаBFM.ruвчера в 16:42Что известно про покупателя российского бизнеса «Макдоналдса»РБКвчера в 13:18Российский собственник и новый бренд. Что известно о продаже ресторанов McDonald’s в РФТАССвчера в 11:48McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру ГоворуИзвестия19:37McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру ГоворуРИА Новостивчера в 09:07McDonald’s продает бизнес в РФ своему франчайзи Александру ГоворуИнтерфаксвчера в 08:48Показать ещёОценить2,3KПоделиться