Экономика
РБКMcKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
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McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис
Коммерсантъвчера в 09:49
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Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Авто
Новосибирцу начислили налог в 273 тысячи рублей из-за Bentley
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
РЕН ТВ вчера в 22:14
Политика
Путин сообщил Асаду о переговорах с Эрдоганом
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин по телефону проинформировал сирийского лидера Башара Асада об итогах переговоров в Сочи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
Московский Комсомолец вчера в 15:36
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 18 октября в 20:02
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Интерфакс вчера в 06:49
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По расчетам РЖД, общая стоимость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород оценивается в 2,295 трлн руб. Такие цифры, как пишет газета "Коммерсантъ", содержатся в предложениях РЖД, которые направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.
РБК вчера в 23:43
Происшествия
МВД Забайкалья опубликовало видео задержания банды Ключевских
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю опубликовала видео задержания членов банды Ключевских, подозреваемых в причастности к ряду особо тяжких преступлений конца 1990-х — начала 2000-х.
Чита.Ру вчера в 05:30
Происшествия
Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
Политика
Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу».
KM.ru вчера в 11:38
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Экономика
Россияне стали чаще покупать красную икру
Жители России стали покупать деликатес не только чаще, но и больше за один раз.
News.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 06:16
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru 21 октября в 18:55
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:21
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК вчера в 19:15
Хоккей
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
Уже через 10 секунд после гола Царника, капитан «Вашингтона» Овечкин забросил шайбу и вывел «Кэпиталз» вперёд.
Чемпионат вчера в 23:32