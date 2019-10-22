Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике. Технологичные компании потихоньку отбирают у кредитных организаций клиентов, которым нужны финансовые услуги, говорится в исследовании McKinsey&Co. Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты не согласны.

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

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