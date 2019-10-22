Экономика

Газета.RuГазета.RuMcKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике. Технологичные компании потихоньку отбирают у кредитных организаций клиентов, которым нужны финансовые услуги, говорится в исследовании McKinsey&Co. Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты не согласны.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Половине банков мира пообещали большие проблемы

Lenta.ruвчера в 22:56

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

РБКвчера в 15:53

McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис

Коммерсантъвчера в 09:49

Аналитики предсказали смерть половине банков мира

Красная веснавчера в 12:54

Исследование: половина банков в мире может не пережить мировой кризис

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Газета.Ruвчера в 14:17

McKinsey: половина банков в мире может не пережить экономический кризис

Forbesвчера в 07:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 07:38, Вашингтон
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Происшествия

В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Общество

Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

В Ангарске водитель переехал пенсионерку и скрылся с места ДТП

Байкал24 вчера в 05:40
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Общество

В Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Политика

СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
РЕН ТВ 03:35
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera 07:27
Политика

Путин назвал ЦАР перспективным партнером РФ на африканском континенте

Президент России Владимир Путин заявил, что ЦАР является достаточно перспективным партнером России на африканском континенте.
Народные новости 07:08
Экономика

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Происшествия

Задержан подозреваемый в участии в перестрелке в Ростовской области

Сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве — по версии правоохранителей, мужчина участвовал в перестрелке в Орловском районе.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:01
Кино

Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»

Moi-portal.ru вчера в 10:40
Общество

Новый император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол. Трансляцию общественного телевидения страны посмотрел портал «360».
Сусанин вчера в 04:17
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить $144 млн «Татнефти»

Верховный суд России обязал привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины $144 млн в пользу "Татнефти", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:46
Экономика

Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
Российская газета 05:55
Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество

Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области

Эхо Москвы 06:00
Происшествия

В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

РИА Новости 04:12
Происшествия

Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество

В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Политика

Посол США на Украине дал показания против Трампа

Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru вчера в 01:53
Общество

Россияне оценили «стоимость» своей жизни в 5,8 млн рублей

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 млн рублей в среднем.
Известия вчера в 14:09
Музыка

Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес представила в своем Instagram фрагмент нового клипа на песню, в которой поется о любви и потерях.
Московский Комсомолец 07:12
Происшествия

В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты

REGNUM 01:45
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю

ТК Звезда вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное