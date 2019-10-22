Экономика
Газета.RuMcKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике. Технологичные компании потихоньку отбирают у кредитных организаций клиентов, которым нужны финансовые услуги, говорится в исследовании McKinsey&Co. Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты не согласны.
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McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис
Коммерсантъвчера в 09:49
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Сотрудники полиции, следственного комитета и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве — по версии правоохранителей, мужчина участвовал в перестрелке в Орловском районе.
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Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
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Новый император Японии Нарухито взошел на престол
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Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
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Moody’s изменило прогноз по банковскому сектору России
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российскому банковскому сектору с позитивного на стабильный из-за слабого роста экономики.
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Собянин сменил главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
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Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области
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Селена Гомес представила клип, полностью снятый на смартфон
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