Экономика

РБКРБКMcKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
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Исследование: половина банков в мире может не пережить мировой кризис

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

РБКвчера в 15:53

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Газета.Ruвчера в 14:17

Аналитики предсказали смерть половине банков мира

Красная веснавчера в 12:54

Большинству банков мира пообещали крах

Lenta.ruвчера в 22:56

McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис

Коммерсантъвчера в 09:49

McKinsey: половина банков в мире может не пережить экономический кризис

Forbesвчера в 07:28
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Армия и оружие

Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование под Манбиджем

Известия вчера в 22:58
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала

REGNUM вчера в 23:18
Общество

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Гостиница загорелась во Владимирской области

Гостиничный комплекс загорелся в ночь на 23 октября в селе Сенинские дворики, расположенном во Владимирской области.
РЕН ТВ вчера в 22:06
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Политика

Россия и Египет могут восстановить авиасообщение

Напомним, саммит Россия-Африка состоится в Сочи 23–24 октября.
Mockva.ru 21 октября в 08:54
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Космос

В РАН рассказали о возможных жителях Венеры

Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru вчера в 13:06
Хоккей

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Общество

РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн

По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Здоровье

Ситуацию в Ключевской ЦРБ проверят по поручению Виктора Томенко

В свою очередь глава региона Виктор Томенко дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и доложить ему о решении проблемы.
Толк вчера в 23:24
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ вчера в 09:01
Авто

Самый дешевый кроссовер Toyota поступил в продажу

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Политика

Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Политика

Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru вчера в 19:25
Политика

Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой

В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 вчера в 02:50
Армия и оружие

В США провели испытания гиперзвукового двигателя проекта HTX

DARPA называет реализуемый проект HTX.
Военное обозрение вчера в 23:51
Здоровье

В Минздраве поддержали идею запретить продажу детского шампанского

В Министерстве здравоохранения РФ прокомментировали предложение о запрете продажи детского безалкогольного шампанского в стране.
ФедералПресс 00:51
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 05:58
Политика

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 09:14
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 20:02
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McKinsey & Company
Международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.
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