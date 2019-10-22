McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Армия и оружие Военная полиция России прибыла на турецко-сирийскую границу Колонна российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани, который находится на границе с Турцией.

Спорт Бельгийская чемпионка Паралимпиады Марике Верворт совершила эвтаназию Чемпионка Паралимпиады из Бельгии Марике Верворт совершила эвтаназию — спортсменка добровольно ушла из жизни вчера, 22 октября.

Общество ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.

Общество Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».

Космос Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибыла в рабочую точку Космическая обсерватория "Спектр-РГ" достигла рабочей точки в 1,5 миллионах километров от Земли, передает ОТР сообщение Роскосмоса.

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Армия и оружие Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Авто Компания Nissan может отказаться от бренда Datsun Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, в погоне за прибылью Nissan планирует закрыть недостаточно загруженные производственные линии заводов на развивающихся рынках, где Datsun выпускает свои автомобили для Индонезии, Индии и России.

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Армия и оружие WikiLeaks представил противоречащий выводам ОЗХО по Сирии доклад Изучив представленные химические анализы, взятые на месте предполагаемого инцидента, баллистические исследования и показания свидетелей, члены комиссии пришли к выводу, что основная информация была скрыта от общественности для того, чтобы подогнать выводы расследования под «определенный результат».

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Шоу-бизнес Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.

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