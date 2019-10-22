Экономика
РБКMcKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
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McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис
Коммерсантъвчера в 09:49
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Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Происшествия
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
Наука
У примата с Мадагаскара нашли шестой палец
Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
Экономика
РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей
Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Происшествия
Названа причина гибели трех рабочих «Норникеля»
Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Политика
Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд
Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Шоу-бизнес
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО
Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
Футбол
В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
Авто
В Токио на автосалоне представили новую Honda Fit
В Японии продажи нового Honda Fit начнутся в феврале 2020 года. Немного позже автомобили появятся и в других странах.
Технологии
На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах»
Российским чипам отказано Как установил CNews, в новом конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры за бортом госфинансирования остались все проекты, в которых в явном виде было прописано использование отечественных микропроцессоров.
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Интернет
Новый Firefox расскажет пользователям, кто и как за ними следит
Войну наиболее бесцеремонным из современных технологий интернет-рекламы в Mozilla объявили ещё в прошлом году — с августа 2018-го Firefox блокирует куки и доступ к хранилищу для трекеров, пытающихся отследить пользователя со сторонних сайтов.