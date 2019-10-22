McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Происшествия В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Происшествия В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.

Экономика РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.

Общество Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти» Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

Авто В Токио на автосалоне представили новую Honda Fit В Японии продажи нового Honda Fit начнутся в феврале 2020 года. Немного позже автомобили появятся и в других странах.

Технологии На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» Российским чипам отказано Как установил CNews, в новом конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры за бортом госфинансирования остались все проекты, в которых в явном виде было прописано использование отечественных микропроцессоров.

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.