Экономика

РБКРБКMcKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
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Большинству банков мира пообещали крах

Lenta.ruвчера в 22:56

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

РБКвчера в 15:53

McKinsey: половина банков в мире может не пережить экономический кризис

Forbesвчера в 07:28

Аналитики предсказали смерть половине банков мира

Красная веснавчера в 12:54

Исследование: половина банков в мире может не пережить мировой кризис

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:41

McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис

Коммерсантъвчера в 09:49

McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике

Газета.Ruвчера в 14:17
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Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

News.ru 03:49
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Происшествия

В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами

Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Происшествия

В Калининграде футболист погиб в отделении полиции

ТК Звезда 03:25
Наука

У примата с Мадагаскара нашли шестой палец

Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
МедиаПоток 21 октября в 13:16
Экономика

РЖД оценила ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород в 2,3 трлн рублей

Согласно расчетам госкомпании, сумма в 2,295 трлн руб. складывается следующим образом: в 1,59 трлн руб. РЖД оценила участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, в 530 млрд руб. – участок Москва – Нижний Новгород протяженностью 421 км и еще 30,6 млрд руб. предлагается потратить на проектирование петербуржского участка.
Ведомости 01:13
Происшествия

Названа причина гибели трех рабочих «Норникеля»

Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.
Вести.Ru 05:21
Происшествия

Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области

Эхо Москвы 06:00
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 05:32
Политика

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс 05:42
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров встречается со студенткой МГИМО

Внук Аллы Пугачевой встречается со студенткой МГИМО. Девушку Дени Байсарова зовут Мария, и она любит конный спорт.
OAnews 02:54
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Киберспорт

В Dota 2 вышла сокровищница с редкими сетами на Clinkz и Dark Willow

CyberSport.ru 02:00
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году

ProstoProSport 03:58
Футбол

Ювентус — Локомотив 2:1

News.ru вчера в 16:52
Авто

В Токио на автосалоне представили новую Honda Fit

В Японии продажи нового Honda Fit начнутся в феврале 2020 года. Немного позже автомобили появятся и в других странах.
RuNews24.ru 04:57
Технологии

На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах»

Российским чипам отказано Как установил CNews, в новом конкурсе Минпромторга на право получения федеральных субсидий на разработку базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры за бортом госфинансирования остались все проекты, в которых в явном виде было прописано использование отечественных микропроцессоров.
CNews 21 октября в 10:21
Политика

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 18 октября в 20:02
Интернет

Новый Firefox расскажет пользователям, кто и как за ними следит

Войну наиболее бесцеремонным из современных технологий интернет-рекламы в Mozilla объявили ещё в прошлом году — с августа 2018-го Firefox блокирует куки и доступ к хранилищу для трекеров, пытающихся отследить пользователя со сторонних сайтов.
Вести.Хайтек 03:24
Как работают Яндекс.Новости?
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