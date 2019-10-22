Экономика
РБКMcKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
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McKinsey: треть банков в мире могут не пережить следующий экономический кризис
Коммерсантъвчера в 09:49
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Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 17:20
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
РЕН ТВ вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова
Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу.
Пятый канал вчера в 09:27
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ вчера в 16:57
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Происшествия
После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке
После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Твой Континент вчера в 08:31
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек
Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Московский Комсомолец вчера в 02:43
Общество
Великобритания сняла запрет на полеты в Шарм-эль-Шейх
Великобритания возобновляет полеты в египетский город Шарм-эль-Шейх спустя четыре года после крушения российского авиалайнера.
ТурДом вчера в 09:12
Наука
89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК
Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.
Ugpressa.ru вчера в 12:52
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости 21 октября в 10:07
Политика
Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии
21 октября президент Украины Владимир Зеленский прибил в Японию с официальным визитом, чтобы принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.
Страна Советов on-line 21 октября в 05:57
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru вчера в 09:21
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на квартиры
Депутаты городской думы в Екатеринбурге не стали утверждать новые ставки налога на жильё горожан.
Вестник вчера в 05:10
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:21
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура 21 октября в 08:54
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело вчера в 09:20
Происшествия
В Твери завершили расследование дела о гибели 13 человек в ДТП
RuNews24.ru 21 октября в 03:34
Авто
Эксперты назвали ситуации, когда надо менять тормозную жидкость
Сотрудники издания «Автовзгляд» назвали признаки, при которых надо быстрее менять тормозную жидкость.
7 новостей вчера в 08:52
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Авто
Показали необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Современный спорткар Toyota Supra 3000GT будет посвящён концепту Supra TRD3000GT, который представили в 1994 году.
Тарантас Ньюс вчера в 07:57
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Политика
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском вчера в 22:30
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Коммерсантъ вчера в 15:51
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ вчера в 15:45