Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.

с чего всё началось

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

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