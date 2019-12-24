Общество

РБКРБКМединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

Совет директоров АО «Роскино», занимающегося продвижением российских фильмов за рубежом, действительно решил отправить в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе, заявил министр культуры Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
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с чего всё началось

Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор

Совет директоров государственного Роскино на последнем заседании в понедельник, 23 декабря, рекомендовал Росимуществу сменить руководителя кинокомпании: отстранить Екатерину Мцитуридзе и назначить Евгению Маркову, рассказали «Ведомостям» три члена совета и чиновник, знакомый с деталями обсуждения.
Ведомости24 декабря в 09:29

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Мединский подтвердил смену руководства «Роскино»

Компания01:54

Мединский подтвердил смену гендиректора «Роскино»

Ведомости01:44

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК00:31

Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе покидает свой пост

Эхо Москвы02:03

Мединский подтвердил увольнение Мцитуридзе с поста гендиректора «Роскино»

Коммерсантъ00:56

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС00:36

СМИ: Екатерина Мцитуридзе уйдет с должности руководителя «Роскино». Ее может заменить ставленник «Национальной медиагруппы»

Фонтанка.Ру24 декабря в 12:51
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Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Культура

Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
РБК 02:30
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском 24 декабря в 16:26
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Общество

Гуцериев назвал неправдой сообщения о его вызове на допрос

РИА Новости / Екатерина Чеснокова Крупный предприниматель, основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, который пришел в Кремль для участия во встрече российского президента Владимира Путина с бизнесом, заявил, что все, что сейчас публикуется о нем в Сети, неправда.
РЕН ТВ вчера в 10:31
Общество

Россия нашла корабли для достройки «Северного потока-2»

Правительство России издало распоряжение о контроле иностранных судов в Балтийском море, из которого следует, что по крайней мере несколько кораблей для достройки "Северного потока-2" все же удалось найти.
Ruposters.ru вчера в 08:19
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия вчера в 05:10
Общество

Суды в Петербурге снова эвакуируются

Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Neva.Today 01:41
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Происшествия

27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии

Сегодня стало известно о трагической гибели в Венгрии 27-летней российской пианистки Элины Валиевой.
Аргументы недели 24 декабря в 23:50
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

Вассерман напомнил «наглеющему» НАТО о «выбитых зубах»

В качестве примера Вассерман привел цитату Александра Лебедя, который ранее предупреждал, что «тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками».
Политическая Экспертиза вчера в 04:21
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 23 декабря в 19:02
Хоккей

В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Вести.Ru вчера в 19:53
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Ведомости вчера в 23:09
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Экономика

Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви надеется, что в будущем году он и другие фигуранты уголовного дела Baring Vostok выйдут на свободу, а инвестиционный климат в России улучшится.
РБК 02:00
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия вчера в 04:59
Происшествия

Два человека погибли при провале «КамАЗа» под лед в Якутии

Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря.
ТАСС 02:33
Единоборства

Емельяненко сделал подарок Кадырову

Емельяненко рассказал о дружеских отношениях с Кадыровым. По словам бойца ММА, он недавно подарил главе республики картину.
Pravda.Ru вчера в 05:23
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Екатерина Мцитуридзе
Российская ведущая
Российская телеведущая, киновед и кинокритик, бывший главный редактор журнала «Variety Russia», глава Роскино, киноэксперт Первого канала, автор концепции и генеральный продюсер СПММФ.
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