Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruМеценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль

В реестр Минэкономразвития вошли все получатели президентских грантов, в том числе благотворительный фонд "Изгелек". В 2017 году он выигрывал грант на реабилитацию детей с ДЦП. Соответственно, все меценаты фонда могут воспользоваться новыми налоговыми преимуществами.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Сводка по коронавирусу на 9 июня. Открытие магазинов в торговых центрах. Частичное разрешение на въезд в РФ. Подорожание отдыха на юге на 30%

Вятка-На-Сетивчера в 21:24

Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Телеканал 360°вчера в 12:52

Налоги за II квартал можно не платить!

Главная книга08 июня в 08:59

Налоговые льготы для МСП из пострадавших отраслей утверждены законодательно

Пермский интернет-журнал Звездавчера в 07:43

Организации и ИП, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции, освободили от налогов за II квартал 2020 года

Гарант08 июня в 10:10

Отмена налогов и другие меры поддержки бизнеса: обзор нового закона

ИА Клерк.Ру08 июня в 09:29

Меценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль

ProUfu.ruвчера в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 00:52, Ашберн
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
18
Происшествия

Красноярец убил сожительницу и ее дочь и жил в квартире с трупами

РИА Новости 00:42
2
Финансы

Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
555
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве

Известия 08 июня в 15:46
35
Технологии

Взлом Nintendo затронул 300 тысяч пользователей

В результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendo, специализирующейся на создании игровых приставок и видеоигр, были взломаны учетные записи по меньшей мере 300 тысяч пользователей.
РЕН ТВ вчера в 21:17
Армия и оружие

Россия может выступить на стороне Греции в конфликте с Турцией

В Греции проводится серия интенсивных военных учений. Министр обороны заявил, что Афины готовы к защите от Турции.
Мир новостей 08 июня в 09:24
686
Кино

Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
5
Происшествия

Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к ДТП с артистом Михаилом Ефремовым причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.
ФАН 00:01
11
Политика

Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России

Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com вчера в 00:04
5
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
14
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru вчера в 01:09
10
Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
977
Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
12
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Дочерей Анны зовут Арианна и Мария. Старшую актриса назвала, соединив свое имя и имя мужа Артура. Вторую же дочку решила назвать Машей.
Амур.инфо вчера в 22:47
5
Путешествия

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета вчера в 07:47
154
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
851
Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
15
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,4K
Общество

МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета вчера в 17:13
49
Общество

Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России

Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
62
Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM вчера в 15:35
687
Футбол

«Амьен» по ошибке показал новый логотип чемпионата Франции

Soccer.ru вчера в 23:23
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
811
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:49
42
Здоровье

В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом

Позже в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что для людей с высоким показателем IgG решение о двухнедельной самоизоляции является добровольным.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Авто

Рассказали об основных изменениях условий приобретения полисов ОСАГО

Уже в течении 90 дней в силу вступят новые поправки в закон об ОСАГО, в которых, помимо учета в формировании тарифа четко прописанных злостных нарушений, появятся и иные обстоятельства, так называемый «коэффициент страховщика».
SpeedMe вчера в 23:13
Футбол

«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии

Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
434
Происшествия

В Сургуте между полицейскими и отдыхающими в парке произошла потасовка

Вестник 00:10
44
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное