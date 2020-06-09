В реестр Минэкономразвития вошли все получатели президентских грантов, в том числе благотворительный фонд "Изгелек". В 2017 году он выигрывал грант на реабилитацию детей с ДЦП. Соответственно, все меценаты фонда могут воспользоваться новыми налоговыми преимуществами.

Меценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль

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