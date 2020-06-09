Экономика
ProUfu.ruМеценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль
В реестр Минэкономразвития вошли все получатели президентских грантов, в том числе благотворительный фонд "Изгелек". В 2017 году он выигрывал грант на реабилитацию детей с ДЦП. Соответственно, все меценаты фонда могут воспользоваться новыми налоговыми преимуществами.
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Налоговые льготы для МСП из пострадавших отраслей утверждены законодательно
Пермский интернет-журнал Звезда07:43
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Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество
Глава Приморья отчитался о работе в 2019 году
Владивосток, 10 июня 2020, 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, общее число выявленных случаев превысило три тысячи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости вчера в 07:47
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Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru 23:00
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Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
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«Ювентус» готовит «Челси» новое предложение по обмену Жоржиньо
По информации источника «Челси» не намерен расставаться с Жоржиньо менее чем за € 50 млн, но стоимость Косты оценивается в € 45 млн, что сделает обмен практически равнозначным.
Чемпионат 21:59
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
Экономика
МВФ одобрил Киеву кредит в $5 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд (3,6 млрд SDR) на 18 месяцев.
Коммерсантъ 17:29
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Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru вчера в 10:00
Политика
Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии
Американский президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии.
Evo-rus.com вчера в 08:44
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
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Газета.Ru вчера в 12:27
Политика
Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»
Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
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Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru 21:19
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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РБК 20:37
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Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Футболисты сербского клуба «Борац» объявили голодовку в связи с задержками по зарплате. Порядка 25 футболистов команды участвуют в акции.
Матч ТВ 20:25
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
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Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
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