Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruМеценаты фонда «Изгелек» могут уменьшить налог на прибыль

В реестр Минэкономразвития вошли все получатели президентских грантов, в том числе благотворительный фонд "Изгелек". В 2017 году он выигрывал грант на реабилитацию детей с ДЦП. Соответственно, все меценаты фонда могут воспользоваться новыми налоговыми преимуществами.
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

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Владивосток, 10 июня 2020, 05:52 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 10 июня представил депутатам Законодательного собрания ежегодный отчёт о собственной деятельности и работе краевой администрации за 2019 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 22:52
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Общество

В Приангарье число случаев COVID-19 превысило три тысячи

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Приангарье остается сложной, общее число выявленных случаев превысило три тысячи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru 23:00
Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
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Футбол

«Ювентус» готовит «Челси» новое предложение по обмену Жоржиньо

По информации источника «Челси» не намерен расставаться с Жоржиньо менее чем за € 50 млн, но стоимость Косты оценивается в € 45 млн, что сделает обмен практически равнозначным.
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Происшествия

Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка

Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости 03:57
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Экономика

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Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд (3,6 млрд SDR) на 18 месяцев.
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Общество

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа

Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
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Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии

Американский президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии.
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для торговли

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Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
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Политика

Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»

Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК 15:41
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Здоровье

В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз

Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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Сохранят масочный режим в транспорте и магазинах.
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Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Игроки сербского клуба начали голодовку из-за долгов по зарплате

Футболисты сербского клуба «Борац» объявили голодовку в связи с задержками по зарплате. Порядка 25 футболистов команды участвуют в акции.
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Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

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Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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МиГ-35 оснастят перспективным оружием

"Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания", - сказал Селиванов.
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