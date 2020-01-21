Экономика

ТАССТАСС«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.
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«Мечел» не будет выкупать долю в Эльгинском угольном проекте у Газпромбанка

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