Экономика
ТАСС«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.
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