Экономика
ТАСС«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.
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Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Михаила Мишустина просят упразднить Пенсионный фонд и поменять систему
«Справедливая Россия» просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить Пенсионный фонд России и пересмотреть пенсионную реформу.
Происшествия
Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался
Пассажир авиарейса Москва - Южно-Сахалинск, из-за ухудшения самочувствия которого самолет экстренно приземлился в Казани, скончался, сообщил "Интерфаксу" представитель Минздрава Татарстана.
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В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Футбол
В «Сочи» подтвердили аренду Кокорина
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Экономика
США и Китай начали переговоры по второй части торгового соглашения
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что между Соединенными Штатами и КНР начали переговоры по второй части торговой сделки.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Политика
The Guardian узнала имя нового главаря ИГ
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Культура
Поклонники раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги
Писатель Джордж Мартин, по произведениям которого был снят сериал «Игра престолов», подвергся критике со стороны поклонников.
Культура
Владимир Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Происшествия
В Новосибирске сгорел крематорий
Новосибирские пожарные локализовали возгорание в местном крематории, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.