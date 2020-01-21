Экономика
ТАСС«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.
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В открытом реестре Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС): для продаж сертифицировали Cadillac XT6 — кроссовер, хорошо знакомый заокеанским автомобилистам, но совершенно новый для наших соотечественников.