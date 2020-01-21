"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Общество Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Политика Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.

Кино Путин поздравил Харатьяна с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем.

Игры Sony снизила цену на PlayStation 4 По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.

Транспорт В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час» Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.

Политика В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Политика Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Общество В Финляндии могут ограничить туризм Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.