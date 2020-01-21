Экономика
ТАСС«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Политика
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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
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Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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Республиканцы в Сенате конгресса США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объявила о свадьбе.
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При пожаре в одноэтажном деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщает МЧС.
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Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры
Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Кино
Путин поздравил Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Транспорт
В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»
Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
Политика
В Кремле рассказали, как Медведев уходил в отставку
Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Футбол
Директор «Рубина» назвал Дмитрия Тарасова отличным футболистом
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Происшествия
В Пыталовском районе нашли останки жителей, убитых фашистами
В Пыталовском районе нашли останки мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны.
Футбол
РПЛ оказалась ниже чемпионата Украины в рейтинге футбольных лиг мира
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг футбольных лиг мира по итогам 2019 года.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Политика
Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
В Финляндии могут ограничить туризм
Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.