Экономика

ВедомостиВедомости«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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с чего всё началось

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомостивчера в 17:45

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«Ведомости»: «Мечел» хочет вернуть половину вложенных в завод в Донбассе денег

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РБКвчера в 22:47

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Московский Комсомолецвчера в 19:22

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

Ведомостивчера в 17:45
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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

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Финляндия начнёт выдавать россиянам шенгенскую мультивизу на 5 лет

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Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
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