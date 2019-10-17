Экономика

ВедомостиВедомости«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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с чего всё началось

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
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