«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

с чего всё началось

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

Технологии Названа дата релиза крупного обновления Windows 10 В ноябрьском обновлении Windows 10 November 2019 Update запланированы в основном исправления и доработки.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".

Происшествия В «Матросской Тишине» вновь отравились наркотиками арестанты Прокуратура Москвы организовала проверку по факту госпитализации арестантов из СИЗО-1 «Матросская Тишина».

Общество Перелеты из России в США признали опасными Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.

Шоу-бизнес Близкие просят о соборной молитве за Заворотнюк Поклонников смутила такая просьба Несколько часов назад на странице "Инстаграма", созданной в поддержку онкобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, появился пост с просьбой о соборной, иначе говоря — коллективной, молитве.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Пушков оценил действия Эрдогана, выбросившего письмо от Трампа В письме американский лидер попросил главу Турции «не стоить из себя крутого парня» и «не быть дураком».

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Общество Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Армия и оружие Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.

Политика Краснодарский губернатор оценил создание в Раде объединения «Кубань» Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя создание в Верховной Раде межфракционного объединения "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", предложил депутатам предварительно узнать мнение кубанцев об этой идее.

Происшествия В Петербурге совершили покушение на пенсионерку на Porsche На пути в коттеджный поселок на пенсионерку на машине Porsche Cayenne напал неизвестный с ружьем, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Общество Всеобщая забастовка началась в Каталонии Всеобщая забастовка началась в Каталонии. Перекрыты ряд дорог, проходят митинги, в аэропорту Барселоны отменены более 50 рейсов.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Экономика Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Политика Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.

Политика В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.

Экономика Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.

Шоу-бизнес Волочкова показала неудачное декольте до пояса Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.