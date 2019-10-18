Экономика

ВедомостиВедомости«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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с чего всё началось

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» Игоря Зюзина обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмом, в котором компания просит оказать ей помощь в возврате 50% средств, инвестированных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), апеллируя к тому, что актив был потерян из-за начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ведомостивчера в 17:45

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«Ведомости»: «Мечел» попросил помочь вернуть средства за утерянный завод в Донецке

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Правда УрФО01:09

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

Ведомостивчера в 17:45
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В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
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Происшествия

Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.
РБК вчера в 22:27
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

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Metaratings вчера в 14:30
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Обстрелы возобновились в районе сирийского Рас-эль-Айна

Обстрелы и столкновения возобновились в сирийском городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии вопреки достигнутому США и Турцией соглашению о прекращении военной операции.
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Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон о верификации и мониторинге государственных выплат, согласно которому будет проверяться информация о правах на них и размере.
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На Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании

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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
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Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

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Минпромторг РФ отказался от идеи резкого повышения утилизационного сбора. К обсуждению этой меры решено вернуться в 2021 году.
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Российский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга «Мечел». Обладая личным состоянием 8,9 млрд долларов, в 2011 году занял 16 место в списке 200 богатейших бизнесменов России. В конце 2013 года из-за рекордного падения курса акций «Мечел» потерял большую часть своего состояния.
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