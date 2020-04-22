Экономика
Коммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Газета.Ru 05:35
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Минздрав сообщил о 2,3 тыс. тяжелых больных с коронавирусом в России
Более 45 тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся в стационарах (в том числе и более 2 тыс. детей), из них 2,3 тысячи в тяжелом состоянии, среди которых 1,3 тысячи - на ИВЛ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Интерфакс 07:45
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза 04:51
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Происшествия
Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест
«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.
Коммерсантъ 08:07
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Авто
Skoda представила «прощальную» версию для Kodiaq RS
Напомним, что кроссовер Kodiaq RS был представлен на европейском рынке осенью 2018 года.
Тарантас Ньюс 06:08
Гаджеты
Razer выпустила 13-дюймовый ноутбук с «быстрым» экраном для игр
В Razer называют 13,3-дюймовый дисплей Blade Stealth 13 самым "быстрым" среди ультрабуков, пишет The Verge.
Вести.Ru вчера в 14:22
Происшествия
В Оренбургской области задержали женщину, избивавшую 10-месячного сына
РИА Новости 07:43
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Политика
Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом
Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
Здоровье
В регионе у 5 пациентов с симптомами ОРВИ выявили коронавирус
Как отметил глава облздрава, гипотеза о том, что среди пациентов с симптоматикой ОРВИ есть COVID-больные, подтверждается.
IvanovoNews 07:14
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Автоспорт
Ferrari рассматривает Фернандо Алонсо в качестве сменщика Феттеля
Команда "Формулы-1" Ferrari может расстаться с немецким пилотом команды Себастьяном Феттелем, который отказался подписывать новый контракт на не устраивающих его условиях.
Вести.Ru вчера в 16:54
Армия и оружие
Робот «Маркер» станет носителем ударных дронов-камикадзе
Страна Советов on-line вчера в 05:14
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Технологии
Microsoft переименовала Office 365 и добавила в него новые сервисы
В конце марта Microsoft объявила, что пользовательские подписки Office 365 будет переименованы в Microsoft 365 и предложат ряд новых возможностей.
3DNews вчера в 10:40
Экономика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в РФ, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
РИА Новости 07:52