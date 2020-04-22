Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

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«Мечел» договорился об отсрочке долгов на 10 лет

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«Мечел» продал 51% Эльги и договорился о реструктуризации долга

Вести.Ru07:35

«Мечел» продал свой крупнейший актив

Ведомости08:39

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

Коммерсантъ07:03

Акции «Мечела» растут на 18% на новостях о продаже доли в Эльгинском угольном комплексе

ТАСС07:00

Акции «Мечела» подскочили на 17% после продажи доли в Эльге

РБК06:54
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Политика

Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
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Политика

В Дании возмутились новой провокацией США в Гренландии

В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией.
Lenta.ru 12:32
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Общество

Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса

Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
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Происшествия

В Курганской области второй медик заражён коронавирусом

В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:37
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
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Общество

Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре

Дети могут значительно дольше, чем взрослые, заражать окружающих COVID-19. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости.
Сусанин 11:00
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Шоу-бизнес

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Происшествия

Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Политика

Появились данные о подготовке преемника Ким Чен Ына

Lenta.ru 04:10
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты, передает официальный сайт организации.
Газета.Ru вчера в 11:16
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
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Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Шоу-бизнес

Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье

Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье.
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Lenta.ru 04:35
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Общество

Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
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Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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