Экономика
Коммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Политика
В Дании возмутились новой провокацией США в Гренландии
В парламенте Дании возмутились новыми планами США оказать экономическую помощь Гренландии, посчитав это провокацией.
Lenta.ru 12:32
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
Происшествия
В Курганской области второй медик заражён коронавирусом
В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 12:37
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Государственный долг Соединенных Штатов может достигнуть небывалых значений по окончании пандемии.
ToDay News Ufa 20 апреля в 01:13
Общество
Дети разносят коронавирус дольше взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре
Дети могут значительно дольше, чем взрослые, заражать окружающих COVID-19. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на РИА Новости.
Сусанин 11:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты, передает официальный сайт организации.
Газета.Ru вчера в 11:16
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 08:06
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Шоу-бизнес
Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье
Певица Слава похвасталась на своей странице в Instagram тем, что поправилась. Для нового видео 39-летняя артистка станцевала в нижнем белье.
Дни24 12:05
Общество
Платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 регионе России
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении министерства.
РБК 13:26
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн 04:55