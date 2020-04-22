Экономика
Коммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
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Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Бывший босс «Феррари» стал водителем скорой помощи
63-летний итальянец помогает медицинским службам у себя на родине в качестве водителя скорой помощи.
Матч ТВ вчера в 22:55
Общество
Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России
"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
Общество
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники
Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ 07:29
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
Политика
В Кремле назвали чушью публикации о ссоре Путина и бен Сальмана
В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
Авто
Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
Технологии
Mail.ru начала продажу умных колонок «Капсула»
Mail.ru Group объявила о старте продаж умной колонки «Капсула» со встроенным голосовым ассистентом «Маруся».
Компания 05:32
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе во вторник, 21 апреля, подешевел на $5,92, до $11,59 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК 06:06
Здоровье
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале
Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 08:40
Наука
Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумлятор
В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Космос
В Национальном космоцентре создадут кафедры российских вузов — Рогозин
Разместить в Национальном космическом центре базовые кафедры ведущих российских вузов планирует руководство «Роскосмоса».
ИА Красная Весна 19 апреля в 14:02
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
Авто
Объявлены цены на внедорожники Haval H5
Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю 07:51
Гаджеты
27 апреля Xiaomi представит новый смартфон и оболочку MIUI 12
Бета-версия MIUI 12 может появится в сентябре, тогда как стабильный вариант ожидается только в конце года. #miui12 Dark Mode 2.0 x Automatically adjust the weight of text, reduce glare, and be extremely intimate 🤩 pic.twitter.com/P2JgbX9aiZ — Xiaomishka (@xiaomishka) April 21, 2020 Что касается нового смартфона, то это будет молодежный вариант аппарата Xiaomi Mi 10 Youth Edition.
Astera вчера в 14:11
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Футбол
Дмитрий Тарасов: рассказал, что поехал в детский дом, а мне пишут: «Да ты урод!»
Чемпионат 07:44
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды по просмотрам
МедиаКорСеть 07:37
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
Футбол
Йовичевич возглавил «Динамо» Загреб
Игорь Йовичевич сменил Ненада Бьелицу на посту главного тренера загребского "Динамо".В качестве тренера 46-летний наставник работал с львовскими "Карпатами" (2014 — 2016), "Целе" (2016 — 2017) и молодежной командой "Динамо" Загреб (2017 — 2020).
Soccer.ru 07:44