Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение

Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.
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Акции «Мечела» подскочили почти на 19% на новостях по Эльгинскому проекту

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