Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.

Экономика Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. 2

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Авто В России попали под отзыв автомобили Mercedes-Benz По кампанию подпадают транспортные средства, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года Как уточняет пресс-служба бренда, причиной для отзыва данных Mercedes-Benz G-класса послужили жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом. 16

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 46

Общество Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль. 1

Происшествия В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Финансы Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. 536

Общество Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа. 27

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 142

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Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. 1