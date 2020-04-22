Экономика
Коммерсантъ«Мечел» продал Эльгинское месторождение
Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.
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Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Интернет
«Одноклассники» научились транслировать видеозвонки
Российская газета 04:00
Экономика
Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан вчера в 13:40
Происшествия
СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских
В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
Авто
В России попали под отзыв автомобили Mercedes-Benz
По кампанию подпадают транспортные средства, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года Как уточняет пресс-служба бренда, причиной для отзыва данных Mercedes-Benz G-класса послужили жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом.
Тарантас Ньюс вчера в 05:51
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Он сделал это в ответ на вопросы жителей региона о возможности открыть парикмахерские.
Компания вчера в 23:22
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Авто
Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства
Автоновости дня вчера в 02:36
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Общество
Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор
Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Политика
Россия поставит Белоруссии рис и гречку
Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит".
ИА REX 06:25
Происшествия
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки
Газета.Ru 06:06
Общество
Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
REGNUM 06:04
Политика
Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
Первый в России митинг против самоизоляции прошел во Владикавказе
Во Владикавказе 20 апреля прошел народный сход против режима самоизоляции с требованием отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Ведомости 20 апреля в 14:52
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель.
Российская газета 01:21
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56