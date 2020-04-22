Экономика

ВедомостиВедомости«Мечел» продал свой крупнейший актив

«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже Эльгинского угольного проекта (запасы оцениваются в 2,2 млрд т коксующегося угля) и договорился с государственными банками о продлении срока погашения основного долга по кредитам на 10 лет, сообщили 22 апреля «Мечел», «А-проперти» и Газпромбанк.
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«Мечел» продал свой крупнейший актив

Ведомости08:39

Акции «Мечела» подскочили на 17% после продажи доли в Эльге

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«Мечел» продал 51% Эльги и договорился о реструктуризации долга

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Коммерсантъ07:03

Акции «Мечела» растут на 18% на новостях о продаже доли в Эльгинском угольном комплексе

ТАСС07:00

«Мечел» договорился об отсрочке долгов на 10 лет

Forbes07:41
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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Украина намерена заработать на хранении чужой нефти

Говоря о возможности заработать на хранении нефти, Витренко пояснил, что на Украине имеется "огромная нефтетранспортная система" и емкости на давно остановленных заводах, как нельзя лучше всего подходящие для хранения чужой нефти.
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РБК 07:20
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Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о природном происхождении коронавируса, однако назвал его появление в Китае не случайным.
РИА Новости 08:49
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Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
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Chevrolet начал продажи модели, которая дешевле Lada Granta

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
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Политика

Зеленский заявил, что завершит войну в Донбассе за срок президентства

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Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
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В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
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Наука

Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений

В лаборатории компьютерного зрения Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами CDISE был предложен метод для вычленения биологических объектов (отдельных клеток, организмов, частей растений) из сложных изображений.
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МС-21 возобновил летные испытания

После перерыва из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом возобновились летные испытания перспективного самолета МС-21-300, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).
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Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
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Дуров прогнозирует цивилизационный сдвиг после коронавируса

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним.
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Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
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В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

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ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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По требованию Минкомсвязи провайдеры в России снизили качество видео

Больше 100 интернет-компаний пошли ведомству навстречу и приняли ряд мер, чтобы снизить возросшую в период самоизоляции нагрузку на Сеть Провайдеры отключили автовоспроизведение записей и снизили качество видео, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заместителя главы Минкомсвязи России Олега Иванова.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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