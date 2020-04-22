«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже Эльгинского угольного проекта (запасы оцениваются в 2,2 млрд т коксующегося угля) и договорился с государственными банками о продлении срока погашения основного долга по кредитам на 10 лет, сообщили 22 апреля «Мечел», «А-проперти» и Газпромбанк.

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 560

Общество Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры. 146

Общество Украина намерена заработать на хранении чужой нефти Говоря о возможности заработать на хранении нефти, Витренко пояснил, что на Украине имеется "огромная нефтетранспортная система" и емкости на давно остановленных заводах, как нельзя лучше всего подходящие для хранения чужой нефти. 8

Общество Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о природном происхождении коронавируса, однако назвал его появление в Китае не случайным.

Здоровье Главврач Белогорской больницы отстранен от должности Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя. 2

Происшествия СК возбудил дело из-за сбыта просроченных аппаратов ИВЛ во Владимире «Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и незарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий — аппаратов искусственной вентиляции лёгких — по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК России», — говорится в сообщении. 213

Футбол Кокорин заявил, что «Зенит» скорее всего предложит ему новый контракт Российский форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, может ли еще состояться его возвращение в «Зенит» и готов ли клуб предложить ему новый контракт.

Общество Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин. 1,4K

Наука Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений В лаборатории компьютерного зрения Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами CDISE был предложен метод для вычленения биологических объектов (отдельных клеток, организмов, частей растений) из сложных изображений.

Общество МС-21 возобновил летные испытания После перерыва из-за мероприятий по борьбе с коронавирусом возобновились летные испытания перспективного самолета МС-21-300, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

Энергетика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 235

Общество Дуров прогнозирует цивилизационный сдвиг после коронавируса Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса человечество ждёт цивилизационный сдвиг, поскольку мир уже не будет прежним. 306

Армия и оружие Двигатель РД-180 начали адаптировать к ракете «Союз-6» НПО «Энергомаш» приступил к активным работам по адаптации жидкостного ракетного двигателя РД-180 для ракеты «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 677

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.

Общество По требованию Минкомсвязи провайдеры в России снизили качество видео Больше 100 интернет-компаний пошли ведомству навстречу и приняли ряд мер, чтобы снизить возросшую в период самоизоляции нагрузку на Сеть Провайдеры отключили автовоспроизведение записей и снизили качество видео, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заместителя главы Минкомсвязи России Олега Иванова. 2