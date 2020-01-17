Экономика
Накануне.Ru«Мечел» решил продать долю в Эльгинском месторождении
Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении, сообщает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что компания не нашла деньги на сделку и отказалась от преимущественного права на долю Газпромбанка в Эльге.
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Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).РБК05:40
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