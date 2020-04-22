Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодня«Мечел» завершил сделку по продаже Эльгинского месторождения

Средства от продажи проекта "Мечел" направит на частичное погашение кредитных обязательств перед ВТБ и Газпромбанком, после чего его задолженность перед кредиторами составит 335 миллиардов рублей. Реструктуризация банковского займа увеличила сроки погашения кредита на семь лет.
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«Мечел» продал свой крупнейший актив

Ведомости08:39

Акции «Мечела» подскочили на 17% после продажи доли в Эльге

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Вести.Ru07:35

Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

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Коммерсантъ07:03

Акции «Мечела» растут на 18% на новостях о продаже доли в Эльгинском угольном комплексе

ТАСС07:00

«Мечел» договорился об отсрочке долгов на 10 лет

Forbes07:41
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия 09:48
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Экономика

Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 10:17
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 20 апреля в 13:01
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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В Ульяновской области коронавирус выявлен еще у 32 человек

В Ульяновской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 32 жителей. Об этом сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.
Аргументы недели 08:15
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Происшествия

На Кубани выявлено 20 новых заболевших коронавирусом

COVID-19 подтвержден у 11 женщин и 9 мужчин. Возраст новых заболевших — от 20 до 84 лет.
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
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Экономика

В России выросло число закрывшихся ИП

По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Происшествия

Жалобу женщины, заразившей общину евангелистов, отклонил брянский суд

Брянский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката женщины и оставил ее без удовлетворения.
Газета Восход Суражский район 10:34
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Футбол

ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до конца 2021 года

ВОЗ выступила с рекомендацией для УЕФА приостановить все турниры до конца следующего года.
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Подтвердился диагноз «глиобластома» у Анастасии Заворотнюк

В интернете появился кадр с изображением медицинской справки, которая касается диагноза актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Армия и оружие

Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
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Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
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Авто

Объявлены цены на внедорожник Haval H5

Китайский концерн Haval обнародовал прайс на новый рамный внедорожник Haval H5 для России.
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Политика

Брянский депутат Валуев предупредил обидчицу Ирины Родниной

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев высказался по поводу ответственности, которую может понести россиянка, обвинившая другого депутата Госдумы − Ирину Роднину в наличии американского паспорта.
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Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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Общество

Ржевское предприятие наращивает выпуск деталей для аппаратов ИВЛ

В ходе заседания был отмечен вклад в производство очень на данный момент востребованной продукции – деталей для аппаратов ИВЛ – ржевского предприятия ПАО «Электромеханика».
Тверские ведомости 08:43
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Более 30 деревьев повалил ветер в Москве

Заммэра добавил, что из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Кофе без кофеина подсластил сладкое

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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
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Бывший муж Лолиты Милявской написал на неё заявление в полицию

Бывший супруг Лолиты Милявской, заручившись поддержкой своего адвоката, написал на артистку заявление в полицию.
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Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
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Эльгинское угольное месторождение
Крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. Запасы угля по стандартам JORC на 31 декабря 2011 составляют 2,2 млрд т.
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