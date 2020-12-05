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На Украине разразился скандал из-за того, что 95-летнему ветерану отправили юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает "11 канал". Инцидент произошел в городе Новомосковск (Днепропетровская область).

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