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Газета.Ru
Газета.Ru

Медаль «75 лет Победы» вызвала скандал на Украине

На Украине разразился скандал из-за того, что 95-летнему ветерану отправили юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает "11 канал". Инцидент произошел в городе Новомосковск (Днепропетровская область).В источнике
С чего всё началось
Городской совет ветеранов передал ветерану войны Василию Волошко медаль, но из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь, передает «11 канал
».
ТК Звезда00:24
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Lenta.ru

Российскую медаль в честь 75-летия Победы сочли преступлением против Украины

Lenta.ru05:29
Газета.Ru

Медаль «75 лет Победы» вызвала скандал на Украине

Газета.Ru05:00
Новостной фронт

На просторах Украины ветеранов награждают медалями Владимира Путина

Новостной фронтвчера в 07:05
Российская газета

На Украине родственники донесли на ветерана за медаль «75 лет Победы»

Российская газета01:30
РИА Новости

На Украине разразился скандал из-за медали «75 лет Победы»

РИА Новости22:28
Rusvesna.su

Семья ветерана ВОВ на Украине устроила скандал из-за награды от Путина

Rusvesna.suвчера в 09:24
BFM.ru

Украинская патриотка обратилась в СБУ из-за медали для ее отца-ветерана

BFM.ru03:47

В Челябинской области подтверждено 303 новых случая заболевания COVID-19

Коронавирус на 3 декабря в Челябинской области На утро 3 декабря в регионе подтверждено 27542 случая заболевания COVID-19 (+ 303 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьников нет).
В Челябинской области подтверждено 303 новых случая заболевания COVID-19
Глас Народа3 декабря в 01:23

Том Круз ведет переговоры с НАСА о съемках в космосе

Актер планирует совершить космические съемки для одной из финальных частей франшизы "Миссия: невыполнима" Звезда Голливуда Том Круз планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы "Миссия: невыполнима".
Anews05:42

На Украине оценили потери от запуска Nord Stream 2

Киев, 5 декабря 2020, 06:01 — REGNUM Несколько миллиардов долларов в год будет терять экономика Украины после начала функционирования газопровода «Северный поток-2», считает специалист Института стратегических исследований Юрий Корольчук, сообщает интернет-издание «Страна.ua».
REGNUM22:01

Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев стал обладателем премии "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) в Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ).
РИА Новости06:34

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУ СК по Якутии.
РИА Новости03:05