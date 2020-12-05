Медаль «75 лет Победы» вызвала скандал на Украине
На Украине разразился скандал из-за того, что 95-летнему ветерану отправили юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает "11 канал". Инцидент произошел в городе Новомосковск (Днепропетровская область).В источнике
С чего всё началось
Городской совет ветеранов передал ветерану войны Василию Волошко медаль, но из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь, передает «11 канал
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