Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.

с чего всё началось

Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

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