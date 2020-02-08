Общество
РБКМедбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах
Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.Интерфакс05:20
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Наука
Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Фигурное катание
Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов
В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Происшествия
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Футбол
3:4: ФК «Краснодар» уступил чешской «Виктории Пльзень»
Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счетом 3:4. К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Гаджеты
Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable
Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.
Политика
Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи
Встреча глав государств состоится 7 февраля в Сочи.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Культура
На церемонии вручения премии «Оскар» выступит российская певица
Вручение премии «Оскар» пройдёт в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Политика
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ
Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ 7 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сыграл с ним в хоккей и неожиданно уступил в цене на газ.
Происшествия
Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Наука
Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии
Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.