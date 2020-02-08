Общество

РБКРБКМедбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

Проверка медбрата-анестезиста Кировского областного госпиталя на детекторе лжи доказала правдивость его заявлений о непричастности к убийствам пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Кировские коллеги (провели проверку - ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи.
Интерфакс05:20

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Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийстве ветеранов

ТАСС05:18

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Интерфакс05:20

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах

RT на русском05:18

Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после обвинений в убийствах

РБК06:04

Медбрата, обвиненного в убийствах ветеранов, проверили на полиграфе

РИА Новости05:17

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Lenta.ru05:15

«Осадочек остался»: кировского медбрата проверили на детекторе лжи после обвинений в убийстве пациентов

Телеканал 360°05:08
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Наука

Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Газета.Ru вчера в 15:21
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

RT на русском 05:46
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Кино

Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

Народные новости 06 февраля в 17:46
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Культура

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют диагноз дочери Любови Успенской в шоу «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют реальный диагноз дочери 65-летней Любови Успенской Татьяны Плаксиной, которая на всю страну за гонорар обвинила певицу в жестоком обращении.
Актуальные Новости 01:28
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
Здоровье

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Lenta.ru 05:59
Фигурное катание

Японская фигуристка Кихира выиграла чемпионат четырёх континентов

В Сеуле (Южная Корея) на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершилась соревнования у женщин.
Чемпионат 03:08
Культура

В Венеции стартовал традиционный карнавал

Культуромания 06:20
Происшествия

Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
REGNUM вчера в 20:29
Происшествия

Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Российская газета вчера в 11:15
Кино

Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Мой Брянск 02:09
Футбол

3:4: ФК «Краснодар» уступил чешской «Виктории Пльзень»

Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Марбелье (Испания) и завершился со счетом 3:4. К 24-й минуте чешская команда добилась преимущества в два мяча усилиями полузащитников Яна Коваржика и Алеша Чермака.
Кубанские новости вчера в 08:46
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Гаджеты

Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable

Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.
3DNews 06 февраля в 09:23
Политика

Путин и Лукашенко проведут встречу в Сочи

Встреча глав государств состоится 7 февраля в Сочи.
Кубань 24 06 февраля в 11:56
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
РБК 06:05
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:00
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Культура

На церемонии вручения премии «Оскар» выступит российская певица

Вручение премии «Оскар» пройдёт в воскресенье в Лос-Анджелесе.
Говорит Москва вчера в 15:05
Армия и оружие

В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 14:43
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»

Российская газета 05:51
Политика

Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ

Как Владимир Путин и Александр Лукашенко, играя в хоккей, решали, сколько стоят нефть и газ 7 февраля президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сыграл с ним в хоккей и неожиданно уступил в цене на газ.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Происшествия

Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

ТАСС вчера в 15:24
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk 06 февраля в 16:05
Наука

Ученые выявили ранний биохимический маркер депрессии

Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском вчера в 04:27
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru вчера в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
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