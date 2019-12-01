Общество
Владивосток-НовостиМедцентр ДВФУ лишился главврача
Главный врач Медицинского центра ДВФУ уволился; информацию о его уходе РИА VladNews подтвердили в пресс-службе Медицинского центра университета.
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Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44
Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ
PrimaMedia.ruвчера в 08:06
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Политика
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В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
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Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
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Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу
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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
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Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии
На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Гаджеты
Новые смартфоны Samsung Galaxy A Series дебютируют 12 декабря
Футбол
РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
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Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости
Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Политика
На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны
Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы
Ученые Еврейского университета в Иерусалиме не нашли следов массовых смертей во время Юстиниановой чумы.
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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
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Политика
Иран назвал условие для начала переговоров с США
Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
Политика
Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
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Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
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Спорт
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
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Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете
Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.