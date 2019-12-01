Общество

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиМедцентр ДВФУ лишился главврача

Главный врач Медицинского центра ДВФУ уволился; информацию о его уходе РИА VladNews подтвердили в пресс-службе Медицинского центра университета.
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В Приморье вскрылись истинные мотивы увольнения главврача медцентра ДВФУ

REGNUM00:49

Олег Пак дал эксклюзивное интервью ГТРК «Владивосток» по поводу своего увольнения

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:44

Губернатор Приморья намерен вернуть Олега Пака на должность главврача Медцентра ДВФУ

PrimaMedia.ruвчера в 08:06

Суд примет решение о возможности восстановления Олега Пака главврачом медцентра ДВФУ

ТАССвчера в 19:16

Стало известно, кто «слил» Пака

Deita.ruвчера в 19:00

ДВФУ высказался по поводу увольнения Олега Пака

Владивосток-Новостивчера в 19:28

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

РИА Новостивчера в 19:42
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Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток 02 декабря в 10:45
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.
RT на русском 02:46
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Гаджеты

В Сети сравнили результаты тестов процессоров Эльбрус-8С1, Intel Core i3-6100 и AMD FX8150 в AIDA 64 Extreme

Один из энтузиастов решил провести сравнение, протестировав свой 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100 той же версией AIDA 64 Extreme v5.99.4900.
3DNews 02 декабря в 13:15
Общество

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 06:36
Кино

Тимур Бекмамбетов рассказал о картине «Война токов»

Россия – Культура 01 декабря в 12:26
Политика

Китай ввел санкции против Соединенных Штатов

Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
УтроNews 02 декабря в 03:51
Волейбол

Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу

ProstoProSport вчера в 22:54
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

В зале Бузова появилась в декольтированном красном платье в пол, однако буквально через пару минут сменила его на сверкающее, расшитое стразами, боди.
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

На борту российского рыболовецкого траулера произошло возгорание, сообщается в Twitter полиции региона Финнмарк на севере Норвегии в среду, 4 декабря.
Известия 01:16
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A Series дебютируют 12 декабря

OAnews вчера в 11:54
Футбол

РФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
Нева Спорт 02:23
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Баскетбол

Джеймс Харден установил рекорд лиги, реализовав 24 из 24 штрафных

Sports.ru 02:44
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны

Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Rusvesna.su вчера в 23:23
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме не нашли следов массовых смертей во время Юстиниановой чумы.
МедиаПоток вчера в 06:29
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове

Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
REGNUM 02:42
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 02 декабря в 03:30
Политика

Иран назвал условие для начала переговоров с США

Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 02:26
Политика

Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
РБК 03:07
Гаджеты

В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х

Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Актуальные Новости 00:34
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
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