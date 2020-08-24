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Известия
Известия

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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РБК

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

РБКвчера в 13:46
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
Известия

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Известиявчера в 13:33
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолецвчера в 13:12

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Глава алтайского Минздрава прокомментировал скандалы и увольнения в больнице скорой помощи

Почему уволился Владислав Бомбизо Министр подтвердил информацию "Политсибру" о том, что Бомбизо уволился по собственному желанию, однако систему здравоохранения не покинул, оставшись преподавателем медуниверситета и главным хирургом региона.
ПолитСиб.Рувчера в 05:29

Ученые выяснили, что Солнечная система движется в облаке газа

Последние 30 тысяч лет Солнечная система движется в облаке газа, появившегося в результате взрыва сверхновой, выяснили исследователи под руководством старшего научного сотрудника Национального университета Австралии Антона Уолнера, 24 августа пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
ИА Красная Веснавчера в 15:46
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Госдеп обсудил с Тихановской пути укрепления демократии в Белоруссии

Пресс-служба Государственного департамента США распространила сообщение, в котором говорится о встрече в столице Литвы первого заместителя американского внешнеполитического ведомства Стивена Бигэна с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Московский Комсомолец20:04
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