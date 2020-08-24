Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.В источнике
С чего всё началось
Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске
В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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