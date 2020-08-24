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РИА Новости
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Медэксперт выразил надежду, что состояние Навального продолжит улучшаться. Он подчеркнул, что врачи готовы к взаимодействию с немецкими коллегами.В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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Ведомости

В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ведомостивчера в 13:38
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
URA.Ru

Версию немецких врачей о Навальном опровергли в Пироговке

URA.Ruвчера в 13:28
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолецвчера в 13:12

СКР не стал заводить дело о возможном покушении на Навального

По делу о возможном отравлении впавшего в кому оппозиционера Алексея Навального до сих пор не завели уголовное дело, при том что срок принятия решения истек в 13:30 воскресенья, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Коммерсантъвчера в 08:32
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
4

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфаксвчера в 15:30
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-News23 августа в 02:43
3

В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки

Копенгаген, 24 августа 2020, 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
REGNUMвчера в 16:28

Минобороны Белоруссии приведет в высшую степень готовности часть армии

Ряд воинских частей Вооруженных сил Белоруссии будут приведены в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался в понедельник, 24 августа.
Lenta.ruвчера в 14:37
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