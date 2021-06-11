Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6%, до 32,4 тыс. руб
В России с 2021 года медианная зарплата влияет на размер минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Минтруд в мае предложил рассчитывать региональные прожиточные минимумы по новым правилам. Ранее он устанавливался на основе потребительской корзины субъекта.В источнике
С чего всё началось
Росстат впервые рассчитал зарплату среднестатистического работника
Росстат опубликовал медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. Теперь МРОТ привязан к медианной зарплате, рассчитываемой Росстатом, а не к потребительской корзине, как раньше.
РБКвчера в 11:24
Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6,4 процента и составила 32 422 рубля
РИА Новостивчера в 13:08