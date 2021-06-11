В России с 2021 года медианная зарплата влияет на размер минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Минтруд в мае предложил рассчитывать региональные прожиточные минимумы по новым правилам. Ранее он устанавливался на основе потребительской корзины субъекта.

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С чего всё началось Росстат впервые рассчитал зарплату среднестатистического работника Росстат опубликовал медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. Теперь МРОТ привязан к медианной зарплате, рассчитываемой Росстатом, а не к потребительской корзине, как раньше. РБК вчера в 11:24