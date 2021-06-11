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Медианная зарплата в России в 2020 году выросла на 6%, до 32,4 тыс. руб

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В России с 2021 года медианная зарплата влияет на размер минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Минтруд в мае предложил рассчитывать региональные прожиточные минимумы по новым правилам. Ранее он устанавливался на основе потребительской корзины субъекта.В источнике

С чего всё началось

Росстат впервые рассчитал зарплату среднестатистического работника

Росстат опубликовал медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года. Теперь МРОТ привязан к медианной зарплате, рассчитываемой Росстатом, а не к потребительской корзине, как раньше.
РБК11 июня в 11:24

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Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году

RT на русском11 июня в 11:38

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РИА Новости11 июня в 13:08

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ТАСС11 июня в 12:13

Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%

Российская газета11 июня в 11:46

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Комсомольская правда17:03

Росстат рассчитал зарплату среднестатистического россиянина

ПРАЙМ11 июня в 11:25

Росстат впервые рассчитал зарплату среднестатистического работника

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