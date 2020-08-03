Экономика
REGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:00
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Здоровье
Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак
В Российской кинологической федерации (РКФ) РИА Новости рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы.
РИА Новости 21:31
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю с МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно вернулся на Землю после своего первого рабочего полета к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
Афиша Daily 02:06
Технологии
Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолёта
Уже несколько лет назад Virgin Galactic заключила договор с компанией Boom Supersonic, которая занимается разработкой собственного сверхзвукового самолёта, способного летать со скоростью 2,2 числа Маха.
Машины и Механизмы 19:27
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok прекратит работу в США с 15 сентября, если его не купит Microsoft или другая компания из США.
Коммерсантъ 14:43
Авто
Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 млн рублей
Компания Lux Form из Москвы, которая специализируется на производстве автодомов, модулей и прицепов, представила дом на колесах на базе внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 05:12
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Происшествия
Антипов с помощью кресла первого пилота MH17 опроверг версию о «Буке»
Политическая Экспертиза 05:44
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Экономика
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
Коммерсантъ 14:35
Кино
Жан-Клод ван Дамм сыграет главную роль в комедийном боевике Netflix
Производством займутся международная компания Apple Tree и украинская Star Media.Netflix начал работу над новым проектом под названием Последний наемник, главную роль в котором исполнит Жан-Клод ван Дамм.
Inc-news.ru 11:05
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Ранее в соцсетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.
RuNews24.ru 11:41
Общество
Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы
В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д. Для некоторых категорий или типов водителей стоимость ОСАГО в результате действительно вырастет, но для кого-то снизится.
Ведомости 17:57
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Здоровье
Коронавирусом в Хакасии заразились ещё 23 человека
Накануне в республике зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и лишь один выздоровевший пациент с COVID-19.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Хоккей
«Тампа» обыграла «Вашингтон» в серии буллитов
Известия 20:38
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 02:24
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
Эксперты технологий рассказали, что нужно делать пользователям мобильных гаджетов, чтобы продлить срок службы их аккумуляторов.
ИнфоСМИ 14:29
Экономика
Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59