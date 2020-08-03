Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

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