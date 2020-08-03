Экономика
REGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:00
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Происшествия
В Коми зафиксировали разлив нефти
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
Общество
СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников
Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
Происшествия
Захвативший заложника в Киеве оказался олигофреном
Напомним, 3 августа неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка, расположенного в центре украинской столицы, и угрожает взорвать бомбу.
ИА Красная Весна 11:53
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:34
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
Происшествия
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
Космос
У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер
Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 06:34
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru вчера в 09:26
Здоровье
СМИ обвинили Иран в утаивании реальных данных по коронавирусу
Власти Ирана занижают реальную статистику по ситуации с коронавирусом в стране, утверждает персидская служба BBC, которая ссылается на полученные от информированного источника сведения.
Аргументы и Факты 06:24
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:23
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Футбол
Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву
Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:02
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Общество
Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах
Федеральные каналы в ток-шоу должны прекратить демонизировать жителей Хабаровского края, заявил исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, передает пресс-служба правительства региона.
Ведомости 11:43
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия 06:57
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
США перебросили в Литву девять боевых вертолётов
США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Здоровье
В 10 офисах Москвы «Мои документы» открылись диагностические комплексы
С сегодняшнего дня в десяти офисах столицы «Мои документы» начали работу современные диагностические комплексы, где можно пройти бесплатное обследование состояния организма.
Вести Подмосковья 02:05
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.
Discover24 06:55