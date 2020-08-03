Экономика

REGNUMREGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
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с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новостивчера в 17:00

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Назван размер медианной зарплаты в России - 35 тысяч рублей

Газета.Ru03:27

Названа зарплата среднестатистического работника в России

Lenta.ru00:36

Обувщики и ткачихи в России в среднем получают зарплату менее 15 тыс рублей

ПРАЙМвчера в 17:30

Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РБКвчера в 19:51

Медианная зарплата в России составляет 35 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 19:29

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новостивчера в 17:00

Назван размер средней зарплаты в России

RT на русскомвчера в 21:50
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Происшествия

В Коми зафиксировали разлив нефти

Газета.Ru 08:49
Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Отмечается, что Сербия купила три батарее ЗРК FK-3, который является экспортной версией китайской системы ПВО средней дальности последнего поколения HQ-22.
Военное дело 08:04
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Общество

СМИ рассказали о целевом наборе в престижные вузы для детей чиновников

Многие дети чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору, а не по результатам ЕГЭ или олимпиад.
Компания 09:53
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Происшествия

Захвативший заложника в Киеве оказался олигофреном

Напомним, 3 августа неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка, расположенного в центре украинской столицы, и угрожает взорвать бомбу.
ИА Красная Весна 11:53
Общество

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его дочки, компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:34
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Общество

На продажу выставлены данные миллиона московских автомобилистов

Вести.Ru 05:40
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Культура

Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»

Одна из подписчиц попросила артистку раскрыть дату выхода шоу, на что та ответила, что в минувшее воскресенье прошел первый съемочный день.
Газета.Ru 11:58
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Происшествия

Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 11:17
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Космос

У Солнца могло бы быть шесть обитаемых планет, если бы не Юпитер

Звёзды солнечного типа могут иметь до шести обитаемых миров, но этому мешают планеты-гиганты вроде Юпитера.
Вести.Ru 06:34
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
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Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru вчера в 09:26
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Здоровье

СМИ обвинили Иран в утаивании реальных данных по коронавирусу

Власти Ирана занижают реальную статистику по ситуации с коронавирусом в стране, утверждает персидская служба BBC, которая ссылается на полученные от информированного источника сведения.
Аргументы и Факты 06:24
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:23
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Футбол

«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»

«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
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Футбол

Мосгорсуд изменил наказание Мамаеву

Мосгорсуд отменил апелляционный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:02
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Происшествия

33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере

Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
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Общество

Дегтярев призвал не демонизировать хабаровчан на федеральных каналах

Федеральные каналы в ток-шоу должны прекратить демонизировать жителей Хабаровского края, заявил исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, передает пресс-служба правительства региона.
Ведомости 11:43
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Общество

В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
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Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия 06:57
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Армия и оружие

США перебросили в Литву девять боевых вертолётов

США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
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Политика

На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов

На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
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Здоровье

В 10 офисах Москвы «Мои документы» открылись диагностические комплексы

С сегодняшнего дня в десяти офисах столицы «Мои документы» начали работу современные диагностические комплексы, где можно пройти бесплатное обследование состояния организма.
Вести Подмосковья 02:05
18
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Общество

Суд оштрафовал Волочкову за нарушение карантина в Дивеевском монастыре

Газета.Ru 10:18
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Политика

МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
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Происшествия

Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела

Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
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Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.
Discover24 06:55
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