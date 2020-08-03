Экономика
REGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
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Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:00
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Авто
В России появится общий ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей
Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
Автоновости дня 05:37
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки
Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки.
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Футбол
«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА
Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что «ИКС Холдинг» клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».
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Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа.
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Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
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Экономика
Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний
С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
Коммерсантъ 05:29
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Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин.
РБК 05:55
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но».
StarHit.ru 02:00
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам.
Территория новостей 00:50
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Путешествия
АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов
Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
Общество
Сын украинского политика купил остров в Италии
Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии.
Lenta.ru 05:53
Общество
Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств
Правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ведомости 04:52
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
RuNews24.ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.
АМИТЕЛ 04:42
Здоровье
Новые правила самоизоляции ввели на Украине с 1 августа
Регионы Украины поделили на четыре зоны в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусу с 1 августа.
ПолитРоссия 01 августа в 05:36
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 05:51
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Поговаривают, что Сябитова и Гузеева откровенно друг друга недолюбливают, а Лариса якобы даже собиралась уйти из передачи «Давай поженимся» из-за конфликтов с коллегами.
Bimru.ru вчера в 10:13
Происшествия
В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей
Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.
Lenta.ru 05:39
Технологии
Не надо забывать о великом народе: Разозлив русских, американская корпорация получила понятный ответ
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях заверил, что наше вещание после блокировки на YouTube не пострадает.
Царьград 04:41
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12