Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.

Авто В России появится общий ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 79

Футбол «Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА Глава команды ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что «ИКС Холдинг» клуб заключил взаимовыгодную сделку с «Икс Холдинг».

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа. 60

Здоровье В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия. 6

Экономика Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.

Гаджеты Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%. 43

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но». 11

Наука Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам. 57

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 89

Путешествия АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР. 6

Общество Сын украинского политика купил остров в Италии Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии.

Общество Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств Правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. 8

Шоу-бизнес Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.

Общество Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity. 113

Происшествия В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре «03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.

Происшествия В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.