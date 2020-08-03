Экономика

REGNUMREGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
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с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новостивчера в 17:00

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Медианная месячная зарплата россиян равна 35 тысячам рублей

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Назван размер медианной зарплаты в России - 35 тысяч рублей

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Названа зарплата среднестатистического работника в России

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Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РБКвчера в 19:51

Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 19:29

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новостивчера в 17:00

Обувщики и ткачихи в России в среднем получают зарплату менее 15 тыс рублей

ПРАЙМвчера в 17:30
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В России появится общий ГОСТ для отзывных кампаний автомобилей

Если инициирует и контролирует сервисную кампанию сам автопроизводитель, отзыв будет считаться «добровольным».
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Общество

Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки

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Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

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«Икс Холдинг» стал новым спонсором ЦСКА

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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа.
RT на русском 05:41
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Здоровье

В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа

В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
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Экономика

Росавиация одобрила 78 заявок на субсидирование авиакомпаний

С середины мая Росавиация одобрила 78 заявок авиакомпаний на субсидии на общую сумму 11,7 млрд руб. и согласовала 152 субсидии аэропортам на 4,7 млрд руб. на погашение расходов за второй квартал.
Коммерсантъ 05:29
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Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия начинает процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, объявил российский Минфин.
РБК 05:55
Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка

Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но».
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Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам.
Территория новостей 00:50
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Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
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Общество

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
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Путешествия

АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
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Сын украинского политика купил остров в Италии

Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии.
Lenta.ru 05:53
Общество

Правительство расширит перечень производимых в России важных лекарств

Правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ведомости 04:52
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
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Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
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Общество

Ведущие страны мира выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

Как считают аналитики, в дальнейшем количество зарезервированных вакцин продолжит расти Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз еще не созданной вакцины от коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитической компании Airfinity.
АМИТЕЛ 04:42
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Здоровье

Новые правила самоизоляции ввели на Украине с 1 августа

Регионы Украины поделили на четыре зоны в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусу с 1 августа.
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Происшествия

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
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Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок

Поговаривают, что Сябитова и Гузеева откровенно друг друга недолюбливают, а Лариса якобы даже собиралась уйти из передачи «Давай поженимся» из-за конфликтов с коллегами.
Bimru.ru вчера в 10:13
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Происшествия

В МВД опровергли взлом баз данных российских водителей

Ранее 3 августа «Коммерсантъ» сообщил, что в сети выставили на продажу личные данные примерно одного миллиона водителей Москвы и Подмосковья.
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Не надо забывать о великом народе: Разозлив русских, американская корпорация получила понятный ответ

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Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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